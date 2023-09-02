انت الان تتابع "طالب جديد".. تقرير جديد يستعرض التوجيهات الأسرية الداعمة للطالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 10:13 صباحاً

نوّه مجلس شؤون الأسرة بأن الطالب الجديد يواجه تحديات دراسية ونفسية خلال رحلته الدراسية الجديدة. وأشار المجلس إلى أنه يمكن التعرُّف على أهم التوجيهات الأسرية الداعمة للطالب من خلال تقرير "طالب جديد". وذكر التقرير أنه يمكن معالجة الخوف من المدرسة من خلال مرافقة الأب والأم لطالب الصف الأول إلى المدرسة، والتركيز على تأقلم الطفل مع جو المدرسة كهدفٍ رئيس في البداية، بدلاً من التركيز على الواجبات المدرسية.

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