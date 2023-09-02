انت الان تتابع 380 خبيراً ومتحدثاً ومهتماً.. "قمة العلا العالمية للآثار" تتهيّأ وتعد برحلات استكشافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائمة المتحدثين والمشاركين من المملكة ومختلف أنحاء العالم، في الدورة الأولى من "قمة العلا العالمية للآثار" التي تُقام من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل في قاعة مرايا.

وسيشارك أكثر من 300 خبير ومهتم بمجال قطاع الآثار والتراث الثقافي، إضافة إلى 80 متحدثاً ضمن جلسات وحوارات القمة، إلى جانب عشرات المعنيين بالقطاع من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، وتركز القمة خلال اجتماعاتها وجلساتها الحوارية على تطوير علم الآثار، بما يسهم في زيادة الاكتشافات الأثرية وتفعيلها في جميع أنحاء العالم.

وتشكّل القمة إحدى مبادرات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تقود عملية التطوير الشامل للعلا كوجهة عالمية رائدة للتراث الثقافي والطبيعي، وتعمل القمة على توظيف الرؤى المكتسبة من التراث الثقافي والتقدم العلمي لما يحقق النفع على الإنسانية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشارك المتحدثون والمشاركون في رحلات استكشافية إلى المواقع التراثية الرئيسية في العلا، والتي ستوفر عبر الواقع منصة عالمية للنقاش العلمي والتعاون والابتكار بين علوم الآثار والقضايا العالمية المعاصرة في القطاع؛ للتوصل إلى رؤى مشتركة وحلولٍ مستمدة من التراث الثقافي.