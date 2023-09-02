تفاعلًا مع "الخليج 365".. مرور العاصمة المقدّسة يضبط قائدَ شاحنة خالف تنظيمات السير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 10:43 صباحاً

أطاحت دوريات مرور العاصمة المقدسة بقائد شاحنة خالف تنظيمات السير على الطرق، والتي تمنع تجاوزَ الشاحنات والالتزام بالمسار الأيمن في الطرق. وكانت "الخليج 365" قد رصدت قائدَ الشاحنة وهو يقودها بسرعة عالية، متنقّلًا بين المسارات دون مراعاة لتنظيمات المرور؛ حيث عرّض حياة الآخرين للخطر. وتفاعل مرور العاصمة المقدسة مع "الخليج 365"، وقام على الفور بضبط الشاحنة وإحالة قائدها لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

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