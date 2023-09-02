انت الان تتابع بعد 11 يومًا.. انتهاء مهلة الشؤون البلدية لتصحيح وضع مظلّات السيارات والعقوبة 2500 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنتهي بعد 11 يومًا من الآن المهلة التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصحيح وضع مظلات السيارات الواقعة خارج إطار العقار في "الشارع"؛ حيث تصل المخالفة بحسب دليل إجراءات شهادة امتثال المباني إلى 2500 ريال.

وقالت الوزارة: إن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعتبر تعدّيًا على خطوط التنظيم، وانتهاكًا لحق الطريق، إضافة إلى خطورتها أثناء الظروف المناخية الصعبة، وتضييقها للشوارع؛ الأمر الذي قد يعيق وصول آليات الدفاع المدني، وخصوصًا بالشوارع الصغيرة.

وتفصيلًا: أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف بن سالم السويلم، في وقت سابق لـ"الخليج 365"؛ أن تركيب مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار يعتبر من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، كما أنه يترتّب عليها عدد من المخاطر، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، وتضمن أحد عناصره "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء".

وشدَّد السويلم على أن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعتبر تعديًا على خطوط التنظيم، وانتهاكًا لحق الطريق، إضافة إلى خطورته أثناء الظروف المناخية الصعبة، وتضييقه للشوارع؛ الأمر الذي قد يعيق وصول آليات الدفاع المدني، وخصوصًا بالشوارع الصغيرة، داعيًا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية التي تنتهي بتاريخ 28-2-1445 قبل البدء بتطبيق الجزاءات ضمن لائحة المخالفات البلدية.

وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، ويتضمّن عناصر عدة، ترتكز على الموقع العام، وشكل المبنى.