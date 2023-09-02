انت الان تتابع بعد 11 يومًا.. انتهاء مهلة الشؤون البلدية لتصحيح وضع مظلّات السيارات والعقوبة 2500 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
02 سبتمبر 2023, 10:45 صباحاً
تنتهي بعد 11 يومًا من الآن المهلة التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصحيح وضع مظلات السيارات الواقعة خارج إطار العقار في "الشارع"؛ حيث تصل المخالفة بحسب دليل إجراءات شهادة امتثال المباني إلى 2500 ريال.
وقالت الوزارة: إن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعتبر تعدّيًا على خطوط التنظيم، وانتهاكًا لحق الطريق، إضافة إلى خطورتها أثناء الظروف المناخية الصعبة، وتضييقها للشوارع؛ الأمر الذي قد يعيق وصول آليات الدفاع المدني، وخصوصًا بالشوارع الصغيرة.
وتفصيلًا: أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف بن سالم السويلم، في وقت سابق لـ"الخليج 365"؛ أن تركيب مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار يعتبر من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، كما أنه يترتّب عليها عدد من المخاطر، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، وتضمن أحد عناصره "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء".
وشدَّد السويلم على أن تركيب المظلات خارج حدود ملكية العقار يُعتبر تعديًا على خطوط التنظيم، وانتهاكًا لحق الطريق، إضافة إلى خطورته أثناء الظروف المناخية الصعبة، وتضييقه للشوارع؛ الأمر الذي قد يعيق وصول آليات الدفاع المدني، وخصوصًا بالشوارع الصغيرة، داعيًا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية التي تنتهي بتاريخ 28-2-1445 قبل البدء بتطبيق الجزاءات ضمن لائحة المخالفات البلدية.
وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، ويتضمّن عناصر عدة، ترتكز على الموقع العام، وشكل المبنى.
وضمن عناصر الدليل: "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء"، كما أن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الذي أصدرته الوزارة حدّد غرامة ومخالفة على مالك المبنى عند وجود مظلات خارج حدود ملكية العقار، مع التنبيه أولًا على ضرورة تصحيح المخالفة قبل إصدار الغرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 11 يومًا.. انتهاء مهلة الشؤون البلدية لتصحيح وضع مظلّات السيارات والعقوبة 2500 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.