الصومال.. مقتل 20 مسلحاً من "الشباب" في عملية عسكرية

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محمد بن مسعود - الدمام - قتل الجيش الصومالي اليوم (السبت)، 20 على الأقل من عناصر حركة الشباب المسلحة، في عملية عسكرية نوعية بالتعاون مع قوات صديقة نفذت في مدينة كنتواري التابعة لإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضح ضباط بالجيش أن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم قتل المتمردين أثناء تواجدهم في أحد المنازل بمدنية كنتواري، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية.

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