انت الان تتابع "خارقة للدروع".. وثيقة: أمريكا تستعدّ لإرسال ذخائر يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 11:43 صباحاً

تستعدّ الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال ذخائر تحتوي على يورانيوم مستنفد "منضب" إلى أوكرانيا؛ بحسب ما أفادت وثيقة نشرتها "رويترز" اليوم "السبت". وبيّنت الوثيقة التي أكد محتواها مسؤولان أمريكيان بشكل منفصل؛ أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا. وتستطيع القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، كما يمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية، والقذائف ودبابات أبرامز جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل. وأوضح المسؤولان الأمريكيان أنَّ قيمة الحزمة ومحتوياتها ما زالت قيد الإعداد، فيما لم يردّ البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

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