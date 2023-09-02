انت الان تتابع بالعربية والإنجليزية.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تشارك المجتمع الرياضي رسائلها التوعوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استهدفت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في رسائلها التوعوية للحفاظ على مكوناتها الطبيعية، شرائح متعددة من المجتمعات المحلية، حيث ركزت على الجمهور الرياضي من داخل الملعب أو من خلف شاشات التلفاز؛ وذلك خلال بث الرسائل التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية عن طريق اللوحات الدعائية المحيطة بملعب الطائي بحائل، وهذا من خلال مباراة نادي الطائي وأبها أمس في مدينة حائل.

وحثت الرسائل التوعوية المشاهد على أن يكون شريكًا أساسيًّا في الحفاظ على البيئة بمختلف مكوناتها الطبيعية والتراثية والأثرية باعتمادنا على وعيه لاستدامتها ونمائها لتبقى لنا ولأجيالنا القادمة.

وتأتي هذه المبادرة من منطلق تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال نادي الطائي بجميع مبارياته الكروية والذي يتخذ من منطقة حائل مقرًّا له، ومن خلاله ثمنت الهيئة الدور الإيجابي والفعال الذي قدمه نادي الطائي من خلال الإسهام في نشر الوعي بين أهالي المنطقة بشكل خاص وبين جميع المهتمين برياضة كرة القدم بشكل عام في كل مكان والتي تعتبر الشريحة الأكبر من متابعيها من فئة الشباب من مختلف الجنسين.

يذكر أن الجهود التوعوية التي تبذلها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تأتي من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية لتبقى مستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.