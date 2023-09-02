تبوك.. أمطار خفيفة على أملج ورياح شديدة وتدنٍّ وفي مدى الرؤية على الوجه

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محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار خفيفة على محافظة أملج، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما توقع المركز هبوب رياح شديدة على محافظة الوجه، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى 40- 49 كم ط/ ساعة, وارتفاعاً في الأمواج، وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

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