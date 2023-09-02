انت الان تتابع "الأرصاد": أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى 9 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع، بدأت الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ9 مساء اليوم.

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