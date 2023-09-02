في الجوف.. القبض على 3 مواطنين لترويجهم 100 ألف قرص إمفيتامين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 1:41 مساءً

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الجوف، لترويجهم (100,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، ضبطت مخبأة تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا، ومادة الحشيش المخدر، وبحوزتهم سلاح ناري. وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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