انت الان تتابع مطار الملك خالد الدولي يخدم أكثر من 3 ملايين مسافر خلال شهر أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سجل مطار الملك خالد الدولي، رقماً قياسياً جديداً في أعداد المسافرين، وذلك خلال شهر أغسطس 2023 متخطياً حاجز الـ 3 ملايين مسافر، ليحقق المطار بذلك أعلى نتائجه التشغيلية الشهرية على صعيد نمو أعداد المسافرين.

وقد أوضحت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، تسجيل المطار أعلى معدلات تشغيل باليوم على صعيد أعداد المسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين 113 ألف مسافر يوم الثالث من شهر أغسطس الجاري مقارنة بـ 109 آلاف مسافر في اليوم الأول من ذات الشهر.

وقد شهد شهر أغسطس على صعيد تعداد المسافرين اليومي خدمة أكثر من 100 ألف مسافر يوميّاً خلال 17 يوماً تشغيلياً من أيام الشهر، وتعد حالات التكرار تلك الأعلى من نوعها خلال شهرٍ واحد، كما تجاوز إجمالي الرحلات خلال الشهر 21 ألف رحلة مقارنة بـ 18 ألف رحلة في العام 2019، وارتفع متوسط أعداد المسافرين اليومي بنسبة 18% ليتجاوز 99.700 مسافر مقارنةً بـ 84.200 للعام 2019.

وبذلك يكون إجمالي أعداد مسافري مطار الملك خالد الدولي قد بلغ 20,785,577 مليون مسافر، بدءاً من شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام 2023 مقارنة بـ 19,238,846 مليون مسافر لذات الفترة من العام 2019، ليحقق بذلك المطار زيادة قدرها 8% في أعداد مسافريه قياساً بنتائج ذات الفترة من العام 2019.