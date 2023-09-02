انت الان تتابع مدرب أتلتيكو مدريد "سيميوني": "كاراسكو" رائع.. وسأشرب معه القهوة بالتأكيد في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 2:14 مساءً

وصف الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الأداء الذي يظهر به البلجيكي يانيك كاراسكو بالرائع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، السبت، الخاص بمباراة أتلتيكو ضد إشبيلية المقررة، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وقال: "يانيك لاعب رائع، ودائمًا يقدم كل ما لديه للفريق حينما يشترك في الملعب، أول التدريبات، لطالما كان عنصرًا مميزًا بين زملائه منذ اليوم الأول الذي جاء فيه هنا". وتابع: "كاراسكو أصبح مضطرًّا لمغادرة الفريق الآن، سأكون سعيدًا له وأتمنى له الحظ الجيد، سأشرب معه القهوة بالتأكيد في الرياض لاحقًا". وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني في وقت يقترب فيه البلجيكي من الانضمام إلى فريق الشباب السعودي.

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