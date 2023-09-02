انت الان تتابع "سواريز" يعلق على انضمام "نيمار" إلى اللعب في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 2:51 مساءً

تحدّث الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة السابق، عن رأيه في القرارات التي اتخذها زملاؤه السابقون في برشلونة مثل انتقال نيمار للهلال، وليونيل ميسي إلى ميامي الأمريكي. وعلّق اللاعب على انضمام البرازيلي نيمار إلى الهلال قائلًا: "بالنسبة لي، أعتقد أن ما لفت انتباه نيمار في الدوري السعودي هو وجود حوالى 20 أو 30 لاعبًا من أفضل لاعبي العالم؛ مما دفع النجم البرازيلي إلى الانتقال". وتابع قائلًا: "مسؤولو باريس سان جيرمان أخبروه أنهم لن يعتمدوا عليه بعد الآن، بالإضافة إلى الجزء الاقتصادي المهم؛ على الرغم من أنني لا أعتقد أنه يحتاج إليه". وعن قرار نيمار قال سواريز: "أعتقد أنه يجب احترام قرار نيمار؛ فقد احترمته عندما غادر برشلونة، والآن علينا أن نرى ما هو مستواه بعد فترة طويلة من الإصابة لمواصلة إظهار أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

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