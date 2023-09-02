الاستخبارات البريطانية: روسيا تُخَاطر بتقسيم قواتها لمنع تقدم أوكرانيا جنوبًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 2:53 مساءً

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم (السبت)، أنه في حين أن القوات الروسية تحاول أن تصد بشكل متزامن الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب أوكرانيا؛ تهاجم في الجهة الشرقية؛ معرضةً لخطر تقسيم قواتها. ونقلت الوزارة في بيان عن الاستخبارات، أن روسيا تواصل التقدم في كوبيانسك بشرق أوكرانيا؛ حيث تحاول إجبار كييف على تقسيم وحداتها بين الجنوب والشرق؛ وفقًا لـ"رويترز". وأوضحت الاستخبارات البريطانية أنه بالوضع في الاعتبار المكاسب المتواضعة التي حققتها روسيا بالقرب من كوبيانسك منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد في يونيو الماضي؛ فإنها تسعى على الأرجح إلى الاستفادة من هذا بمواصلة توفير الموارد للمحور؛ غير أن روسيا نفسها قد تكون مجبرة بهذا على تقسيم قواتها للحيلولة دون حدوث تقدم أوكرانيا في الجنوب في محور أوريخيف. وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية وصلت إلى أول خط دفاعي روسي رئيسي رغم جهود القوات الروسية الجوية وجيش الأسلحة المشتركة الروسي الـ58 لوقفها.

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