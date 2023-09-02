بالفيديو والصور.. إخماد حريقٍ الْتهم عددًا من النخيل في القرية التراثية بمركز أشيقر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 2:57 مساءً

تضافرت جهود مجموعة من الجهات لإخماد حريق اندلع في عدد من النخيل في القرية التراثية بمركز أشيقر، واستمر ساعات طويلة، يتقدّمها الدفاع المدني في شقراء وأشيقر، وآليات بلدية محافظة شقراء وبلدية أشيقر وبلدية القصب وبلدية محافظة مرات. وبدأ الحريق في الساعة 12 من ظهر أمس الجمعة، واستمر حتى مساء الأمس؛ فيما بقيت صهاريج المياه في الموقع حتى الصباح خشية معاودة النيران للاندلاع مرة أخرى؛ نظرًا لوجود بعض الأدخنة والحشائش والأشجار. وكانت النيران قد نشبت في عدد من بساتين القرية التراثية بأشيقر، وأحرقت عددًا من النخيل والشجيرات والحشائش التي تنتشر في المنطقة. وشاركت إدارة المياه بمحافظة شقراء بعدد من صهاريج المياه، إضافة إلى توفير عدد من أشياب المياه في المنطقة، بإشراف المهندس فايز البلادي. ووقفت "الخليج 365" على موقع الحريق، ورصدت تواجد معدات الجهات الثقيلة المشاركة في فتح الطرقات وردم الأتربة على النيران، وصهاريج المياه التي قامت بإخماد الحريق.

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