في الانتخابات التي أقيمت اليوم.."خالد بن بندر" يفوز بمنصب نائب رئيس "الآسيوي" للرماية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 3:31 مساءً

فاز الأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرماية للدورة المقبلة، وذلك في الانتخابات التي أقيمت اليوم، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، الذي عُقد بدولة الكويت. وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرماية والمكتب التنفيذي واللجان الفنية. ورفع الأمير خالد بن بندر بن مساعد التهنئة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به جميع منسوبي القطاع الرياضي في المملكة من القيادة الرشيدة، وحرص ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للرماية. وأكد الأمير خالد أهمية الفوز بهذا المنصب، منوهًا في الوقت نفسه بالحرص الدائم وأهمية تضافر الجهود وتسخير كل الإمكانيات للنهوض بهذه الرياضة العريقة على المستوى الآسيوي على جميع الأصعدة، متمنيًا لجميع الأعضاء المنتخبين من الدول الصديقة دوام التوفيق والنجاح.

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