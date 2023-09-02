انت الان تتابع "حركية" تنظم حفل زواج جماعي لـ122 من مستفيديها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

يرعى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين المقبل، حفل الزواج الجماعي الثاني عشر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وثمّن مدير عام الجمعية الدكتور طامي بن فهيد، لنائب أمير الرياض، اهتمامه بأبنائه المعاقين ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المستفيدين وتحقيق أهدافهم المستقبلية، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأوضح أن الجمعية ستحتفل بزفاف 122‪ من رجال وبنات "حركية"؛ حيث ينظم حفل زواج للرجال الاثنين، برعاية نائب أمير الرياض؛ فيما يقام حفل مماثل غدًا الأحد لبنات "حركية"، بحضور الداعمات والمدعوات والمهتمات بالشأن الاجتماعي.

وأشار إلى أن تنظيم حفل الزواج الجماعي في "حركية"، يعد ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين، وانطلاقًا من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم، وتجويد حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم.

وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج، والمساهمة في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف أعباء وتكاليف الزواج.

وأشار الدكتور "طامي" إلى أن الجمعية تنظم دورات استباقية تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وأهم أسس نجاح الزواج، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين.