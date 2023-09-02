إيران تحتجز ناقلة محملة بالوقود في مياه الخليج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 4:30 مساءً

أعلن المسؤول القضائي مجتبى قهرماني، اليوم (السبت)، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة محمّلة بوقود "مهرب" في مياه الخليج، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وقال "قهرماني": "بعد التنسيق مع رئيس مركز القضاء في مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان، فقد أقدمت القوات المنتسبة إلى اللواء ذي الفقار–412 بالمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري، بعد الكشف عن وجود ناقلة وقود مهرب في مياه الخليج، على احتجازها". وأوضح أنه "جرى اعتقال 4 أشخاص على صلة بهذه القضية، وضبط شحنة تزيد عن 50 ألف لتر من الوقود المهرب كانت على متن السفينة عند احتجازها". ولم يكشف المسؤول الإيراني جنسية السفينة أو المعتقلين الذين كانوا على متنها.

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