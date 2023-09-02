انت الان تتابع مؤسسة نوبل تُلغي دعوة روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور احتفالاتها السنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت مؤسسة نوبل اليوم (السبت)، أنها لن تدعو سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم هذا العام؛ لتتراجع عن قرار سابق بعد انتقادات واسعة النطاق.

وقالت المؤسسة في بيان: "إننا ندرك ردود الفعل القوية في السويد؛ لذلك نختار تكرار استثناء العام الماضي للممارسة المعتادة؛ أي عدم دعوة سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع جائزة نوبل في ستوكهولم"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وكانت المؤسسة قد أعلنت الخميس أنها ستدعو سفراء الدول الثلاث لحضور حفل توزيع جوائز نوبل لهذا العام في ديسمبر، وعلقت بأنها تسعى إلى ضم حتى أولئك الذين لا يشاركونهم قيم جائزة نوبل.

ودفع هذا الإعلان زعماء العديد من الأحزاب السياسية السويدية إلى التهديد بمقاطعة الاحتفالات.