انت الان تتابع رغم الاستياء الغربي من بطء الهجوم المضاد.. "زيلينسكي": قواتنا تتقدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 4:48 مساءً

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، تقدم قوات بلاده في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضًا قول مسؤولين غربيين أن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض. وقال "زيلينسكي" عبر "تلجرام": "إن القوات الأوكرانية تتقدم على الرغم من كل شيء، ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك"، وفقاً لـ"فرانس برس". واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسية، إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين. وأشارت تقارير غربية إلى أن مسؤولين أمريكيين -لم تذكر التقارير أسماءهم- عبروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية، بل ومن الاستراتيجية الأوكرانية، التي وصفوها بالمعيبة.

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