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انت الان تتابع استعدادًا لتصفيات كأس آسيا.. "الشهري" يعلن قائمة الأخضر الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
02 سبتمبر 2023, 4:48 مساءً
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، سعد الشهري، قائمة "الأخضر" للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وضمت قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، (24) لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حامد الشنقيطي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، سعد آل موسى، محمد اليامي، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، فيصل الغامدي، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، خليل العبسي، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سيستضيف في مدينة أبها خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي تضم إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.
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