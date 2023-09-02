مدير تعليم جازان يتفقد عددًا من مدارس مكتب "تعليم صامطة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 6:16 مساءً

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، عددًا من مدارس مكتب تعليم صامطة مساء اليوم، والتقى بالمشايخ والأعيان وأولياء أمور الطلاب والطالبات، مستمعًا إلى مطالبهم واحتياجاتهم وباحثًا مع مديري المدارس الخطط التعليمية، وتقارير سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي. شهد الزيارة التفقدية المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، ومدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي. وناقش "عقدي" خلال لقائه مشايخ وأعيان وأولياء أمور الطلبة أبرز احتياجات الطلبة التعليمية المختلفة والعديد من المواضيع، منوهًا في الوقت ذاته بما توليه حكومة المملكة من اهتمام كبير بقطاع التعليم من أجل أجيال واعدة بثقافاتها المتنوعة ومرتكزاتها الراسخة. وأشار إلى ما يلمسه قطاع التعليم في المنطقة من تغير كبير عبر رؤية طموحة تسهم في تطوره عبر شتى مراحله حتى يواكب أحدث النظم التعليمية عالميًا، بمشاريعه المدرسية الحديثة وخططه التعليمية المتطورة وتقنياته التدريسية المتقدمة، إضافة إلى الاهتمام بتطوير المناهج وإعداد المعلمين والمعلمات بما يتناسب مع متطلبات معلمي القرن الواحد والعشرين. وأكد "عقدي" حرص "تعليم جازان" على خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات في مختلف المدارس التابعة، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه -حفظهما الله- ووزير التعليم.

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