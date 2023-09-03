انت الان تتابع "هدف" يطلق تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج "دعم التوظيف".. تعرَّف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 8:15 مساءً

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم لمنشآت القطاع الخاص في السعودية، انطلاقًا من استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، واستمرارًا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال. وأشار الصندوق إلى أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها من منتج دعم التوظيف ليكون 4000 ريال بدلاً من 3200 ريال، إضافة إلى إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة)، وتحمُّل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم الـ91 إلى اليوم الـ180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية. وأكد الصندوق أن ذلك يأتي بجانب عدم قبوله طلبات الدعم بعد مضي 180 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حاليًا حسب الضوابط السابقة. يُذكر أن الصندوق أطلق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبية لمتغيرات وتحديات سوق العمل، وتحسين كفاءته، ومواكبة للتطورات، ومراعاة للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل.

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