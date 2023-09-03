تعليق الدراسة الحضورية في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل.. غدًا الأحد

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محمد بن مسعود - الدمام - تقرَّر أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا الأحد في مدارس (العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة والكامل).

يأتي ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية المتوقعة غدًا بمشيئة الله.

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