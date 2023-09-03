جامعة أم القرى تُعلِّق الدراسة الحضورية غدًا بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة أم القرى ‏تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد 18-2-1445هـ، وجعلها عن بُعد في جميع مقار الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

‏وأوضحت جامعة أم القرى أن ذلك يأتي بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

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