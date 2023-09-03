انت الان تتابع القيادة تعزي رئيس جنوب إفريقيا في ضحايا الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 9:41 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في ضحايا الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج. وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في ضحايا الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج. وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبرج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

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