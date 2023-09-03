انت الان تتابع انقطاع الكهرباء في "وادي نيرا" والقرى المجاورة.. سيناريو متكرر ومعاناة متكررة للأهالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 سبتمبر 2023, 9:42 مساءً

يعاني أهالي "وادي نيرا" التابع لمحافظة المخواة من انقطاع التيار الكهربائي المصاحب لهطول الأمطار، وأبدوا تذمرهم من تكرار الانقطاعات عن قراهم ومنازلهم لفترات طويلة؛ ما يضطرهم لاستخدام الفوانيس، والاستعانة بمولدات احتياطية، خاصة لكبار السن والأطفال، مشيرين إلى أن معاناتهم تزيد إذا استمر الانقطاع إلى الفترة المسائية؛ لما يسببه من خسائر مادية نتيجة تلف الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، مطالبين بحلول عاجلة لضمان جودة الخدمة الكهربائية. وقال عبدالله شمسي: "إن الانقطاعات تكاد تكون متكررة، خاصة في موسم هطول الأمطار، بدون سابق إنذار، ولاسيما وقت الظهيرة، الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى أكثر من ٣٥ درجة مئوية، وكذلك الفترة المسائية. وتتفاوت مدة انقطاع التيار الكهربائي من 30 دقيقة إلى أكثر من 4 ساعات متتالية، كان آخرها مساء اليوم، ولمدة تجاوزت الساعتين". وأضاف: "يتسبب ذلك بتلف المواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد، وكذلك تتعطل الأجهزة الكهربائية بسبب انقطاع التيار وعودته أكثر من مرة في الساعة نفسها". وطالب "شمسي" بتجويد خدمة الشركة المدفوعة؛ إذ تحرص الشركة على تحصيل الرسوم الشهرية بالرغم من الانقطاعات المتكررة. وفي ردها الموحَّد على المشتركين قالت الشركة السعودية للكهرباء: "عزيزي المشترك، تعتذر إليكم الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاع الخدمة بسبب عطل عام في الشبكة الكهربائية، ويجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن".

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