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ياسر نجدي رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من حريق غابات في منطقة إيفروس باليونان أيهان محمد/ وكالة الأناضول رجل إطفاء يركض ومن خلفه النيران تستعر في حرائق غابات اليونان أيهان محمد/ وكالة الأناضول لمشاركون في مهرجان سان سيباستيان دي لوس رييس في العاصمة الإسبانية مدريد يركضون أمام الثيران المتحفزة بوراك أكبولوت/ وكالة الأناضول محطة وقود لم تستطع الصمود أمام إعصار إداليا في بيري بولاية فلوريدا الأمريكية تشيني أور/ رويترز رجال الإطفاء يسيطرون على حريق أودى بحياة نحو 75 شخصًا في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا جيروم ديلاي/ أسوشيتد برس ثور هائج ينطح أحد المشاركين بقسوة خلال مسابقة لرعاة البقر في ولاية واشنطن الأمريكية ميجان إم ريد/ يو إس آي توداي البريطانيون يحيون ذكرى رحيل الأميرة ديانا عند أبواب قصر كنسينجتون في العاصمة لندن فرانك أوجستين/ أسوشيتد برس مشهد لتدفق المياه التي تحمل الأوحال عبر شلال في وسط باد جاستين بالنمسا فرانس برس القمر الأزرق العملاق يعتلي السماء فوق مدينة تورنتو الكندية فرانك جونا/ أسوشيتد برس القمر الأزرق العملاق يرتفع خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون بالقرب من أثينا في اليونان ستيليوس ميسيناس/ رويترز فوق السحاب.. القمر الأزرق العملاق في سماء مدينة ليدز البريطانية داني لاوسون/ وكالة بي آي القمر الأزرق العملاق يضيء سماء ايدنبيرج في بريطانيا جين بارلو/ وكالة بي آي محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 12 صورة: ما بين شاعرية وحابسة للأنفاس.. مشاهد للقمر الأزرق العملاق وحرائق غابات اليونان

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