مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وذلك لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين ببحرة في مكة المكرمة.

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كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنًا روج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالقريات، وضبطت بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي.

وألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الحشيش المخدر و26 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

ترويج الشبو والإمفيتامين

وفي تبوك ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمًا متغيبًا عن العمل من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الشبو في المنطقة.

وضبطت شرطة جازان مواطنًا روج 8645 قرصًا من الإمفيتامين المخدر مخبأة بمركبة يقودها.

وفي القصيم تم ضبط مواطنين روجا 6438 قرصًا من الإمفيتامين المخدر، ضبطت في مخبأ سري داخل مركبة يقودها أحدهما.

وفي طبرجل، تم ضبط مواطن قام بإلحاق ضرر بمركبة أمنية عند محاولته الهرب أثناء قيادته مركبة من دون لوحات.