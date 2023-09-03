شكرا لقرائتكم شهران على إغلاق التكييف البارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أنه تبقى نحو شهرين على إغلاق التكييف البارد تقريبًا.

إغلاق التكييف البارد

وقال المسند عبر حسابه على منصة “إكس” “بوجه عام ووفقًا للشرق والوسط والشمال السعودي، بقي على إغلاق التكييف البارد نحو شهرين، على وجه التقريب لا التحديد”.

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وأضاف أن السبب في ذلك يأتي لاختلاف الليل والنهار، والذي يتباين حسب المنطقة، وموقعها الجغرافي والفلكي، وأخيرًا تباين طبيعة الإنسان نفسه.

بداية سبتمبر والخريف

وفي وقت سابق، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن أمس الجمعة سيوافق بداية شهر سبتمبر، والمعروف عنه بداية موسم الخريف، حيث تتحسن الأجواء في السعودية تدريجيًّا، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وأحيانًا تمتد إلى الوسطى والشمالية من السعودية.

وأضاف أن شهر سبتمبر يشهد بداية تحرك المنخفضات الجوية على بلدان شرق البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أهل الشام يقولون “أيلول.. ذيله مبلول” كناية عن المطر.

وأشار الحصيني إلى أن الليل والنهار يتساوى 27 سبتمبر، وفيه بداية موسم الصفري، فيه غالبًا بداية العودة إلى المدارس في معظم الدول العربية.

وتوقع أن يشهد بداية شهر سبتمبر حالة ممطرة على أجزاء من جنوب وغرب السعودية، وبشكل أقل تمتد على أجزاء من الوسطى وتمتد إلى أجزاء من عُمان والإمارات واليمن.