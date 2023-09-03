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مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة برفحاء

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة رفحاء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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