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تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة المكرمة غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الأحد في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، والكامل، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم مكة عبر منصة “إكس” “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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