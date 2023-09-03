شكرا لقرائتكم تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة المكرمة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الأحد في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، والكامل، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم مكة عبر منصة “إكس” “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل”.