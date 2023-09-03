انت الان تتابع زيلينسكي: القوات الأوكرانية "تتقدّم" في هجومها المضاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 5:22 صباحاً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ إن قوات كييف "تتقدّم" في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضاً قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدّم ببطء على الأرض. واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسة، إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين. وأفادت تقارير غربية بأن مسؤولين أمريكيين لم تذكر التقارير أسماءهم عبّروا عن ضيقهم من التقدُّم البطيء للعملية؛ بل من الإستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة. وكتب زيلينسكي؛ على تطبيق تلغرام للتراسل: "تتقدّم القوات الأوكرانية. على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدّم، وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرّك".

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