ضبط قائد مركبة مارس "التفحيط" وحاول الهرب في الحفر

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت إدارة مرور محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، من القبض على قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي يمارس التفحيط محاولاً الهروب.

وأوضح "المرور"، أن قائد المركبة عرَّض سلامة الآخرين للخطر، وتمّت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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