انت الان تتابع القصيم.. الإطاحة بشخصَيْن اعتديا على آخر قبل عام "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 6:04 صباحاً

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصَيْن لتورُّطهما في قضايا ترويج مخدرات، وكذلك الاعتداء على شخصٍ آخر بسلاحٍ أبيض منذ عام؛ بسبب خلافٍ بينهم. وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المقبوض عليهما ظهراً في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة. ونوّه إلى أن المُعتدى عليه لم يتقدّم ببلاغٍ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، لكن تمّ القبض على المتهمَيْن لاحقاً في قضايا ترويج مخدرات.

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