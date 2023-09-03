انت الان تتابع عادة غير صحية عند زيارة المريض.. "النمر": ابتسامتك خير من صحون الشوكولاته! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 7:33 صباحاً

حثّ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر؛ على عدم إهداء المرضى عند زيارتهم صحون الشوكولاته، مشيراً إلى أنها عادة غير صحية. وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر" -"إكس" سابقاً- يقول: "رجاءً؛ لا تهدي صحن شوكولاته عند زيارة المريض، فهي عادة اجتماعية أقل ما يُقال عنها إنها غير صحية". وأردف: "ابتسامتك في وجه المريض ورفع معنوياته ودعاؤك له، أفضل لك وله من كل صحون الشوكولاته وكل بوكيهات الورد".

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