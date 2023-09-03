انت الان تتابع اعتدل ولا تدمن.. "قاعدة ذهبية لتفادي سوء التغذية" يُهديها لك "الخضيري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 7:42 صباحاً

قدّم أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، قاعدة ذهبية لتفادي سوء التغذية. وأوضح "الخضيري"، أن "القاعدة تقول: عليك بالتنويع في كل نوع، وتناول كل شيء باعتدال، وتناول الحبوب شرط أن تكون كاملة، بقشورها ولبها وجنينها ونخالتها وكل مكوناتها". وأضاف: "شكّل من كل الأنواع؛ فالتنويع ممتاز وصحي؛ لكن التركيز على نوع واحد قد تكون كثرته سببًا في سوء التغذية"؛ مشيرًا إلى أن هذا النوع "إذا اشترك مع الأطعمة الأخرى بالتنويع والتقليل من كل نوع ومن كل شيء يصير صحيًّا". وأكد "الخضيري" على الاعتدال، وليس إدمان نوع واحد فقط من الأغذية فيحصل سوء تغذية، ونقص للعناصر الأخرى.

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