انت الان تتابع "أبشر بها وأنت مكانك".. تعرف على خطوات إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، لافتة إلى أنها خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكّن المتزوج حديثاً من إصدار سجل الأسرة، وطلب إيصاله إلى عنوانه الوطني.

ووفق إنفوجرافيك نشرته على حسابها، قالت الأحوال المدنية إنه يمكن الحصول على سجل الأسرة الجديد من خلال تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، واختيار خدمات، ثم الأحوال المدنية، واختيار إصدار سجل الأسرة، والاطلاع على شروط الخدمة، ثم المتابعة واستكمال التقديم على الخدمة.

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