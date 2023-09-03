جدة تستضيف حفل قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 1:24 مساءً

تستضيف محافظة جدة بعد غدٍ حفل قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023، الذي سيشهد كذلك الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة، وذلك في بثّ مباشر على منصّات فيفا الرقمية، والقنوات السعودية الرياضية. وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل في جدة، بمشاركة 7 أندية؛ هي: الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي "المضيف"، والنادي الأهلي المصري "بطل أفريقيا"، ونادي أوراوا الياباني "بطل آسيا 2023"، ونادي ليون المكسيكي "بطل الكونكاكاف 2023"، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل دوري أوقيانوسيا"، ونادي مانشستر سيتي "بطل أوروبا"، وسيكمل عقد الأندية المتأهلة الفائز في بطولة كأس كوبا ليبارتادوريس 2023. يُذكر أن فريق الاتحاد سيواجه في المباراة الافتتاحية بمشواره بكأس العالم للأندية، فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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