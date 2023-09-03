انت الان تتابع الجيش الأوكراني يخترق الخطوط الروسية في الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 1:29 مساءً

أحرز الجيشُ الأوكراني تقدُّمًا كبيرًا من خلال اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا؛ حسبما صرّح الجنرال أولكسندر تارنافسكي، الذي يقود الهجوم المضادّ في الجبهة الجنوبية لوسيلة إعلام بريطانية، مشيرًا إلى أنه يتوقّع تقدُّمًا أسرع في منطقة زابوريجيا. وأدلى تارنافسكي بتصريحاته بعد أيام من إعلان كييف تحقيقَها نصرًا استراتيجيًّا باستعادة قرية روبوتين في الجنوب. وقال تارنافسكي: "أصبحنا الآن بين الخط الدفاعي الأول والثاني". وأضاف: "في خضمّ الهجوم، نستكمل الآن تدميرَ وحدات العدوّ التي توفّر غطاء لترجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني". وتسبّب انتشار الألغام بكثافة في المنطقة في إبطاء تقدم القوات الأوكرانية التي قالت: إن خبراء المتفجرات قاموا بتنظيف طريق سيرًا وخلال الليل. وأوضح تارنافسكي أن قوات موسكو "وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني". ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله: إن القوات الأوكرانية تستخدم مجددًا الآليات، فيما أعادت روسيا نشر قوات لها في المنطقة. وقال تارنافسكي: "العدوّ يستعين بعناصر الاحتياط، ليس من أوكرانيا فحسب، بل من روسيا أيضًا. لكن عاجلًا أم آجلًا، سينفد الروس من أفضل الجنود. سيعطينا ذلك قوة دافعة للهجوم بشكل أكبر وأسرع".

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