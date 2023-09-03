بوركينا فاسو.. القضاء على عشرات المسلّحين هاجموا قوات الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 1:40 مساءً

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وقُتل عشرات المسلّحين، في هجوم شنّه مسلّحون بمحيط قرية سيلميوجو شرقي بوركينا فاسو. وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة التابعة لجيش بوركينا فاسو، في بيان: إن الجيش قضى على عشرات المسلحين، إضافة إلى ذلك قُتل شرطي و4 متطوعين في الهجوم الذي شنّه مسلحون بمحيط قرية سيلميوجو شرقي بوركينا فاسو، أول أمس. وأضافت: أن وحدات التدخُّل المتنقّلة نُشرت لتعزيز قوات المتطوّعين التي تعرّضت لهجوم في محيط سيلميوجو، مشيرة إلى أن المهاجمين اضطرّوا إلى التراجع أمام القوة النارية للوحدات التي حيَّدت عشرات الإرهابيين، واستولت على أسلحة ومركبات تابعة للمهاجمين.

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