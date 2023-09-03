"السجون" تُطلق البرنامج الأمني الشامل بدول مجلس التعاون في مركز تطوير وتدريب القدرات النسائي

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت المديرية العامة للسجون ممثلة بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي، البرنامج الأمني الشامل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة 3 أسابيع، بمشاركة متدربات ضمن تعاون المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس في منظومة التطوير والتدريب للكوادر البشرية.

ويركز البرنامج التدريبي على المهارات والعلوم الأمنية والإدارية، وتقديم التمارين والتطبيقات المتصلة بمهارات أعمال السجون، وزيارات ميدانية للتعرف على الإجراءات الإدارية في الإصلاحيات، وتعزيز المفاهيم التطبيقية لحقوق الإنسان في السجون.

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