انت الان تتابع بعد هزيمة الأهلي بالخمسة.. مدرب الفتح يمنح لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 2:11 مساءً

منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، لاعبي الفريق راحة عن التدريبات لمدة خمسة أيام، بسبب توقف دوري روشن السعودي لأيام الفيفا. وسيستأنف الفريق تدريباته في الثامن من سبتمبر الحالي، وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، حيث سيشتمل اليوم الأول من العودة عمليات قياس أوزان للاعبين قبل انطلاقة التدريبات. وكان المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإيطالي روبرتو مانشيني قد استدعى مهاجم الفتح فراس البريكان، لينضم لمعسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية. إلى ذلك انضم محترف الفريق الأرجنتيني لوكاس زيلارايان، إلى منتخب أرمينيا بعد أن تم استدعائه من قبل الاتحاد الأرميني لكرة القدم، يذكر أن زيلاريان من مواليد الأرجنتين إلا أنه اختار تمثيل منتخب أرمينيا التي عاش فيها، وخاض مع منتخبها العديد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات أمم أوروبا.

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