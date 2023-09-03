انت الان تتابع أمطار خفيفة ورياح وتدنّ في مدى الرؤية على محافظة ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار خفيفة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح، وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرّة حتى الحادية عشرة مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار خفيفة ورياح وتدنّ في مدى الرؤية على محافظة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.