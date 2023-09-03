انت الان تتابع "الأهلي" يعلن تعاقده مع فراس البريكان.. لمدة 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 2:34 مساءً

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع اللاعب فراس البريكان، قادمًا من الفتح؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بموقعه الرسمي عبر منصة "إكس" صورة للاعب، وكتب عليها: "العازف فراس البريكان أهلاوي لمدة 5 سنوات". ولعب فراس البريكان البالغ من العمر 23 عامًا، في صفوف "الفتح" منذ 2021، قادماً من "النصر" الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021.

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