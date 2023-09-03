انت الان تتابع إياتا: 48 طائرة جديدة دخلت الخدمة في الشرق الأوسط وأكثرها في دول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن انتعاش منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في حركة الركاب خلال الربع الثاني من عام 2023، وذلك في تقرير شهري؛ أن حركة النقل الجوي في أسواق العالم شهدت صعودًا.

وأشار التقرير إلى أن انتعاش حركة الركاب كان قويًّا بالنسبة لشركات الطيران في الشرق الأوسط، بنسبة "31.4%" خلال الربع الثاني من عام 2023، وعلى أساس سنوي 2022؛ حيث تفوّقت منطقة الشرق الأوسط على التعافي العالمي في إجمالي عدد الركاب مع الاستمرار في الاتجاه التصاعدي؛ ما يشير إلى الطلب المستمرّ، وبلغت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة سجلت زيادة بنسبة "24.6%" خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أنه مع نمو السعة ارتفع عامل حمولة الركاب في المنطقة بنسبة "4.1%"، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مفيدًا بأن نشاط الشحن لشركات طيران الشرق الأوسط في الربع الثاني من عام 2023، تراجع بنسبة "3.1%"، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

ووفقًا للتقرير: فإن عمليات تسليم الطائرات في الشرق الأوسط حافظت على اتجاه تصاعدي منذ أدنى مستوياتها في عام 2020.

ومن المقرّر أن تزيد عمليات التسليم عام 2023، بما في ذلك 42 طائرة من المنتظر استلامها بحلول نهاية العام، بنسبة زيادة "50%" تقريبًا، مقارنة بأرقام 2022.