رئيس الوزراء الهندي يدعو لإصلاح الأمم المتحدة لضمان تمثيل الأصوات المهمة

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دعا ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم الأحد الأمم المتحدة إلى الإصلاح بما يتماشى مع حقائق القرن الحادي والعشرين؛ لضمان تمثيل الأصوات المهمة في المنظمة الدولية.

وفي مقابلة، نشرتها وكالة "برس تراست" الهندية للأنباء، اعتبر "مودي"، الذي ستستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع المقبل، أن "نهج منتصف القرن العشرين لا يمكن أن يخدم العالم في القرن الحادي والعشرين".

وجدَّد رئيس الوزراء الهندي تأييده ليصبح الاتحاد الإفريقي عضوًا كامل العضوية في مجموعة العشرين.