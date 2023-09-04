انت الان تتابع خلال فترة التوقف.. "الاتفاق" يلاقي "الرفاع البحريني" ودياً الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 7:59 مساءً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مباراته الودية مساء الأربعاء المقبل، أمام نظيره فريق الرفاع البحريني على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. يأتي ذلك ضمن برنامج تحضيرات الكوماندوز خلال فترة توقف الدوري خلال أيام الفيفا. من جهة ثانية منح المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" راحة يومي الأحد والاثنين للاعبي الأحمر، حيث تستأنف التدريبات مساء الثلاثاء المقبل على الملعب الرديف بالنادي.

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