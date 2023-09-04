انت الان تتابع فرنسا: سفيرنا في النيجر لن يغادر نيامي بأوامر من سلطة غير شرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 8:41 مساءً

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن قائد انقلاب النيجر لم يتحرك بتأثير من مجموعة "فاغنر" الروسية، لكن روسيا المستفيدة في نهاية المطاف، متابعة: "روسيا رأت فيما حدث فرصة لتحقيق مكاسب". وفي التفاصيل، أكدت "كولونا" أن سفير باريس في نيامي لن يغادر بأوامر من سلطة غير شرعية، في أحدث رد فرنسي على مطالبة المجلس العسكري في النيجر، للسفير الفرنسي في نيامي بمغادرة البلاد. وشددت على أن فرنسا تضمن سلامة السفير الفرنسي في نيامي رغم ضغوط الانقلابيين، منوهة بأن القوات الفرنسية في النيجر موجودة هناك لدعم مكافحة الجماعات الإرهابية، بينما اليوم لا يمكنها تنفيذ هذه المهمة، على حد قولها. وتستمر منذ أيام أزمة بين فرنسا والنيجر بسبب سفير باريس في نيامي، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، إنه على القوات الفرنسية مغادرة البلاد فوراً، ويجب على السفير الفرنسي ألا يبقى أكثر من ذلك في بلادنا، تجنباً لطرده بالقوة، وفقاً للعربية نت. وأضاف المتحدث مخاطبا السفير الفرنسي في نيامي: "من أنت حتى ترفض مغادرة بلدنا، ويجب أن تغادر فوراً وإلا سنستخدم القوة معك". وكان المجلس العسكري والحكومة في النيجر قد أعلنا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجبر مجموعة إكواس على الالتزام بمشروع الاستعمار، لافتاً إلى أن تصريحات ماكرون تدخل سافر وتهدف لخلق انقسامات عرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: سفيرنا في النيجر لن يغادر نيامي بأوامر من سلطة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.