"زيلينسكي" يعلن إقالة وزير الدفاع "ريزنيكوف" وتعيين "أوميروف" خلفًا له

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 سبتمبر 2023, 9:21 مساءً

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، داعيًا إلى "نهج جديد" في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف العام من الحرب. وتفصيلاً، قال زيلينسكي في مداخلته اليومية "أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يومًا في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع". وأعلن الرئيس الأوكراني أنه سيعين رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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